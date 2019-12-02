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Başkan Erdoğan engellilerle bir araya geldi

Başkan Erdoğan engellilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli sporcu, sanatçı, zanaatkar ve aileleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulünde bazı zanaatkar, sporcu ve sanatçılar ile aileleri hazır bulundu.

 

Kabulde, engelli Cengiz Kahveci tarafından Karagöz Hacivat gösterisi sahnelendi, engelli bir genç de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şiir okudu.

 

Erdoğan'ın kabulüne katılanlar arasında, milli yüzücü Rana Bağdat, Kafkas-Zeybek Dans grubu üyeleri Uğur Sarıoğlu ve Dilek Oruçoğlu, doğuştan görme engelli olan ve Konya Şaziye Ak Camisinde 20 yıldan bu yana müezzinlik yapan Ali İnan, 19 farklı enstrüman çalabilen Talha Ekinci, doğuştan görme engelli "WeWalk" akıllı baston teknoloji şirketinin kurucu ortağı Kürşat Ceylan ile Çorum Belediyesi Engelli Merkezi'nde 5 yıldan bu yana öğrenim gören bedensel engelli Murat Akkoyunlu da yer aldı.

(AA)

 


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