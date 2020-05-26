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  3. Başkan Erdoğan'dan önemli görüşmeler
26 Mayıs 2020 Salı 20:19 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan önemli görüşmeler

Başkan Erdoğan'dan önemli görüşmeler

Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulan görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmeye dönük adımlar ele alındı.

CEZAYİR CUMHURBAŞKANI TEBBUN İLE GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görümesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulan görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.


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