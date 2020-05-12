Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9968
  • 7,5965
  • 382.996
  • 99615.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bomba fabrikası için yer tahsisi tamamlandı

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bomba fabrikası için yer tahsisi tamamlandı

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bomba fabrikası için yer tahsisi tamamlandı

Kırıkkale Valiliği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi kurulumu için arsa tahsisinin yapıldığını bildirdi.

Kırıkkale Valiliği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın şehri ziyaretinde kurulacağını söylediği bomba üretim ve dolum tesisi için yer tahsisinin tamamlandığını duyurdu. 

DHA'nın aktardığı habere göre, Kırıkkale Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Şubat 2020 tarihinde ilimizi ziyaretlerinde müjdelediği ve Kırıkkale'nin savunma sanayi merkezi haline getirilmesi yönünde çok stratejik bir yatırım olan, 'Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi' kurulması için özel bir firmaya yer tahsis işlemleri tamamlandı. Hayırlı olması dileklerimizle."

EBRD Başkanı Chakrabarti: 'Türkiye'de V şeklinde bir ekonomik iyileşme olacak'

EBRD Başkanı Chakrabarti: 'Türkiye'de V şeklinde bir ekonomik iyileşme olacak'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye, Arnavutluk ve Makedonya'ya tıbbi yardım gönderiyor

20 günlük göç başladı! Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından...