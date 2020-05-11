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  3. Başkan Erdoğan duyurmuştu... 'Bez Maske Standartları' yayımlandı

Başkan Erdoğan duyurmuştu... 'Bez Maske Standartları' yayımlandı

Başkan Erdoğan duyurmuştu... 'Bez Maske Standartları' yayımlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'yıkanılabilir bez maskeyle' ilgili bilgilendirici fotoğraf paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tasarımından üretimine, filtrasyon etkinliğinden kullanım sonrası imhasına kadar, tüm aşamalarını belirlediğimiz “Bez Maske Standartları” yayımlandı. TSE’nin hazırladığı standartlara uygun bez maskeler, günlük yaşamımızdaki kullan-at maskelerin alternatifi olacak.” ifadelerini kullandı.


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