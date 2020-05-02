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  3. Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye'den Somali'ye solunum cihazı desteği

Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye'den Somali'ye solunum cihazı desteği

Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye'den Somali'ye solunum cihazı desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Somali'ye yapılan tıbbi malzeme yardımını duyurdu. Erdoğan paylaşımında, "Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır!" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte Türkiye pek çok ülkeye kişisel koruyucu ekipmanların da aralarında bulunduğu yardım malzemeleri göndermeye devam ediyor.

Başkan Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Somali'ye yerli solunum cihazı desteği sağlandığını duyurdu.

Milli teknoloji hamlesi ile geliştirilen solunum cihazlarının Somalililere nefes olacağını söyleyen Başkan Erdoğan, paylaşımına şu notu düştü:

Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır!

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hazırlanan ve koronavirüs ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin Somali'ye ulaştığı bildirildi.


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