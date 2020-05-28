Başkan Erdoğan duyurdu... Seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı.

Toplantı, dokuzuncu kez video konferans yöntemiyle yapıldı.

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Türkiye'nin salgının önlenmesinde ve can kaybında dünyada örnek alınan bir konuma gelmesi 83 milyon olarak hepimizin ortak başarısıdır."

"Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz."

"Bugüne kadar Vefa sosyal destek grupları toplam 6 milyon 240 binin üzerinde talebe cevap verdi."

"Halkımız yaptığı hiçbir fedakarlığın boşa gitmediğinden emin olsun."

"Ülke ve millet olarak birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe Rabb'im bizlerin önünde nice kapılar açacaktır."

"Aydınlık bir geleceğin bizi beklediğine yürekten inanıyoruz."

"Bu süreçte milletimiz önüne kurulan tüm tuzakları birer birer bozarak, 2023 hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını göstermiştir."

"27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir. Maalesef bu tarihten sonra darbe, cunta, muhtıra, bildiri veya darbe girişimi şeklinde demokrasimize yönelik pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldık."

"Vesayetin ayak oyunlarından darbe teşebbüsüne, terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tetikçiliğe kadar her yol denenmiş ama büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuz engellenememiştir."

"Menderes ve arkadaşları, ülkemize ve milletimize yaptıkları hizmetlerin bedelini ağır işkencelerle, hakaretlerle hapis yatarak ve idam sehpasına yürüyerek ödemiştir."

"Milletimizin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu güçlü irade ve cesaret, Türkiye'de darbeler ve cuntalar, vesayet dönemlerinin inşallah artık kapandığının işaretidir."

"İstanbul'un fethinin yıl dönümü dolayısıyla yarın Ayasofya'da Fetih suresi okunarak dualar edilecek."

"Sancaktepe'de 2 ayda inşa ettiğimiz hastanenin açılışını yarın yapacağız."



"Moritanya'dan Bolivya'ya kadar nerede olursa olsun hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık."

"(Kovid-19 salgını) Ülkemizden yardım veya ürün talep eden 135 ülkeden 100'üne cevap vermeyi başardık."

"Hamdolsun milletimizin verdiği destekle bu süreci, hem sağlık hizmetlerimizle hem diğer tedbirlerimizle en az sıkıntıyla geçiren ülkelerin başında geliyoruz."

SEYAHAT SINIRLAMASI



"Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır."