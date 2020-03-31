Başkan Erdoğan duyurdu! KYK 2020 kredi borçları ertelendi mi? KYK kredi borcu sorgulama nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği Ulusa Sesleniş konuşmasında KYK kredi ve burs ödemelerinde herhangi bir kesinti olmayacağını belirtti. Başkan Erdoğan coronavirüs salgınına karşı alınan ekonomik önlemleri vurgularken KYK kredi borçları meselesine de değindi. KYK 2020 kredi borçları ertelendi mi? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KYK 2020 KREDİ BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ve burslarının öğrencilere kesintisiz olarak ödenmeye devam edeceğini açıkladı. Geçmişe dönük KYK borcu ödeyen öğrencilere de corona virüsü ile mücadele sürecinde, kredi borçlarını 3 ay süreyle erteleyebileceklerini belirtti. Yani öğrenciler KYK kredi borcu ödemelerini Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında erteleyebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde;

"Yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden, Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerini iade ediyor, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de ücret almıyoruz. Öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapmıyoruz. Yine öğrencilerimizin kredi geri ödemeleri, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan ertelenebilecek."

KYK KREDİ BORCU SORGULAMA

KYK kredi borcu sorgulama işlemi e-devlet veya KYK resmi internet sitesi üzerinden yapılabilir. KYK resmi internet sitesinde ilgili sayfada çıkan ekrandan nüfus cüzdanı eski ise "Eski Kimlik Kartı" yeni ve çipli ise "Yeni Kimlik Kartı" seçeneği tıklanmalıdır. TC Kimlik Numarası, Seri No ve güvenlik kodu alanları doldurulur. Sonrasında kredi borcu görüntülenebilir ve taksit ödemeleri gerçekleştirilebilir.

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