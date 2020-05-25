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  3. Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı
25 Mayıs 2020 Pazartesi 19:00 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundukları görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları başta olmak üzere Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

PAKİSTAN BAŞBAKANI İMRAN HAN'LA GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulurken, ikili ülke ilişkileri, bölgesel meseleler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.


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