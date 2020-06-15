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  3. Başkan Erdoğan, depremde şehit olan güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı diledi
15 Haziran 2020 Pazartesi 00:40 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, depremde şehit olan güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı diledi

Başkan Erdoğan, depremde şehit olan güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'deki depremde yaralananları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile telefonda görüşerek şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'deki depremde yaralananları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile telefonda görüşerek şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun ailesine başsağlığı diledi.

AA'nın aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Karlıova Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek depremde yaralanan vatandaşlara ve yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Oktay, depremde şehit düşen güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun amcası Mehmet Sait Pullu ile görüşerek başsağlığı diledi.

Burada Başkan Erdoğan ile görüşen Oktay, depreme ilişkin gelişmeler ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Oktay'ın telefonundan şehidin amcası Mehmet Sait Pullu ile görüşen Başkan Erdoğan, "Başınız sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Tüm aileye başsağlığı dileklerimi ilet. Allah sabırlar versin inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun." dedi.

Pullu da Erdoğan'a teşekkür etti.

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