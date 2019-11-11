Başkan Erdoğan: Cumhuriyet Osmanlı mirasıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81. yıldönümü için Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreninde konuştu. Erdoğan, Atatürk’ün Samsun’a çıktığında bir Osmanlı subayı olduğunun altını çizerek, “Son günlerde yine birileri ağızlarına sakız ettiler Osmanlı’da okuma yazma oranı çok düşükmüş. Osmanlı'nın kendi silah sanayii yokmuş. Osmanlı, yönetimi altındaki halklara zulmedilmiş. Hepsi de yalandır, iftiradır” ifadelerini kullandı.

HARF İNKILABI SIFIRLADI

Erdoğan şunları söyledi: “Gazi Mustafa Kemal, Samsun’a, bir Osmanlı subayı olarak çıkmış, Ankara’daki Meclis’i yine Osmanlı adına faaliyete geçirmiştir. Cumhuriyetin inşası da Osmanlı’dan devralınan idari sistem üzerinde gerçekleştirilmiştir. Osmanlı’ya hakareti siyaset tarzı haline getirmek ya cehalettir ya art niyettir. Osmanlı’daki okur-yazar nüfusun büyük bir kısmı savaşlarda hayatını kaybetti. Harf devrimiyle her şeyin sıfırlandığını eklediğimizde, okuma yazma oranının düştüğü bir dönemi yaşadı. Bunu Osmanlı’ya yüklemek bühtandır.”

MİRASINA BİZ SAHİP ÇIKIYORUZ

Atatürk’e ve Cumhuriyet’e yapılacak en büyük katkının; birlik, beraberlik ve 2023 hedeflerine sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: “Sürekli ‘Atatürk’ denilerek onun mirasına sahip çıkılamaz. Sürekli ‘Cumhuriyet’ denilerek cumhuriyet güçlendirilemez. Bu yıl 96’ncı yıldönümüne ulaştığımız cumhuriyetimize en büyük katkıyı, şahsımın başında bulunduğu hükümetler yapmıştır. Biz bu kavramın lafla istismarını yapmadık. Sadece icraatımızla hakkını vermeye çalıştık. Türkiye’yi cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların üç, beş, on katı hizmetlere kavuşturarak, bilfiil bunun uygulamasını ortaya koyduk. Ülkemizde yıllardır en büyük ticaret Atatürk ve Cumhuriyet ticaretidir.”

SAVUNMA SANAYİİMİZ BAŞKA YERDE OLURDU

Osmanlı’nın silah sanayii olmadığı iddiasının yalan olduğuna dikkat çeken Erdoğan şöyle konuştu: “İkinci Abdülhamit Han’ın İstanbul’da kurduğu barut, fişek, top fabrikaları cumhuriyete miras olarak kalmıştır. Tek parti yönetimi uçak fabrikası, silah fabrikası girişimlerine sahip çıksaydı, Türkiye savunma sanayiinde bambaşka yerde olurdu.”

TANK PALET SATILMADI

Erdoğan, Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası'nda yapılan işletme hakkı devri sözleşmesi hakkında getirilen eleştirilere şöyle cevap verdi: “BMC fabrikasının yüzde 50’si Katar ortaklığında, yüzde 50’si Türk ortaklar olmak üzere kurulan şirketle şu anda Karasu’da kendi fabrikalarını yapıyorlar. Dürüst olun, milleti aldatmayın.”