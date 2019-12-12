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  3. Başkan Erdoğan: Binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı ile karşı karşıyayız

Başkan Erdoğan: Binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı ile karşı karşıyayız

Başkan Erdoğan: Binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı ile karşı karşıyayız

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'de konuştu. Erdoğan "Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı ile karşı karşıyayız" dedi.

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı ile karşı karşıyayız." dedi.

Başkan Erdoğan, "Kendine ait kültür ve sanat üretimi, birikimi olmayan toplumlar, güçlü toplumların gizli veya açık hegemonyası altında ezilmeye mahkumdur." diye konuştu. 

Erdoğan, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'ye verilmesini eleştirerek, "Müslüman Boşnakları alçakça katledenleri göklere çıkartan, kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel Edebiyat Ödülü verildi." ifadelerini kullandı.


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