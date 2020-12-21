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  • Başkan Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin TL'lik manevi tazminat davası
21 Aralık 2020 Pazartesi 10:54 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin TL'lik manevi tazminat davası

Başkan Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin TL'lik manevi tazminat davası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı 

Başkan Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Hukuk Mahkemesi’nde verilen dava dilekçesinde, Özel’in Meclis’te yaptığı konuşma anımsatıldı.

Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadelerin kişilik haklarını ihlal edecek mahiyette olduğu vurgulandı.

Dava dilekçesinde; “Özel ve mensubu olduğu partisinin Erdoğan’a yönelik ısrarlı bir şekilde ve hakaret kastı ile “diktatör” yakıştırmasında bulunması uzun süredir yurtiçinde ve yurtdışında kabul ettirilmeye çalışılan algı operasyonun bir yansımasıdır” denildi.

Özel’in ifadelerinin ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirilemeyeceği ifade edilen dilekçede; tazminat talebinin kabulüne karar verilmesi istendi.

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