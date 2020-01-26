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  3. Başkan Erdoğan Cezayir'de duyurdu: Anlaşmanın adımını attık

Başkan Erdoğan Cezayir'de duyurdu: Anlaşmanın adımını attık

Başkan Erdoğan Cezayir'de Türk ve Cezayirli iş adamlarına hitap ediyor. Başkan Erdoğan, "İki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının adımını attık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cezayir'de Cezayir-Türkiye iş forumunda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şu şekilde:

- 210 ekonomik bölgeye ihracat yapan ve 2020 ülkeden ithalat gerçekleştiren bir ülkeyiz.

- Türk Hava Yolları Afrika'ya 58 noktaya uçuş düzenliyor.

- Önümüzdeki dönemde iş birliğimizi daha da ilerleteceğiz.

- Afrika ülkeleriyle ticaretimiz 16 milyar dolara çıktı. 50 milyar dolara çıkaracağız. 

- Bu zirve ülkelerimiz için sıçrama tahtası olabilir.

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da size her türlü desteği vereceğiz. Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacmi uzun süredir 4 mikyar dolar civarında seyrediyor. Bu rakam önemlidir ancak yeterli değildir. Bu rakamı 5 milyar dolara çıkarma kararı aldık.

İki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının adımını attık. 


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