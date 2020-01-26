Başkan Erdoğan Cezayir'de duyurdu: Anlaşmanın adımını attık
Başkan Erdoğan Cezayir'de Türk ve Cezayirli iş adamlarına hitap ediyor. Başkan Erdoğan, "İki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının adımını attık." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cezayir'de Cezayir-Türkiye iş forumunda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şu şekilde:
- 210 ekonomik bölgeye ihracat yapan ve 2020 ülkeden ithalat gerçekleştiren bir ülkeyiz.
- Türk Hava Yolları Afrika'ya 58 noktaya uçuş düzenliyor.
- Önümüzdeki dönemde iş birliğimizi daha da ilerleteceğiz.
- Afrika ülkeleriyle ticaretimiz 16 milyar dolara çıktı. 50 milyar dolara çıkaracağız.
- Bu zirve ülkelerimiz için sıçrama tahtası olabilir.
Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da size her türlü desteği vereceğiz. Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacmi uzun süredir 4 mikyar dolar civarında seyrediyor. Bu rakam önemlidir ancak yeterli değildir. Bu rakamı 5 milyar dolara çıkarma kararı aldık.
İki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının adımını attık.