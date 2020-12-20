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20 Aralık 2020 Pazar 18:22 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

<p>Editör: Duygu Gecü Yüzseven / <a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.c

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