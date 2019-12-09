Başkan Erdoğan, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını'nda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Konuşmasına Türkiye ile Libya'nın arasında varılan mutabakata değinen Erdoğan, "Bu mutabakat muhtırasıyla Türkiye esasında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandı. İçeride ve dışarıda rahatsız olanlar var." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Başkan Erdoğan: "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz."

Erdoğan: "(Libya'yla yapılan anlaşma) Bu mutabakat muhtırasıyla Türkiye esasında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandı. İçeride ve dışarıda rahatsız olanlar var."

LİBYA İLE YAPILAN MUTABAKAT

Son yılların Kaddafi döneminde bununla ilgili bir adım atmıştık. Fakat attığımız adım Kaddafi'nin ölümü sebebiyle devam etmemişti. Ondan bu yana bir sessizlik vardı. Bu sessizliği de bölgede Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan gibi kendileri egemenliği altına alarak, 'Türkiye, Libya buralarda sesleri çıkmayacak, buralarda biz hakimiz, Türkiye sondaj gemilerini gezdiremez' gibi tehditler savurdular. Bu tehditleri dinlemedik. Haklarımıza rağmen tehdit ettiler ama biz aldırmadık.

Bu mutabakat muhtırasıyla Türkiye esasında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandı. Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz. Bu anlaşmayı biz Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladık. Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ciddi anlamda rahatsız oldular. Biz bu adımı atınca bunların oyunları bozuldu. Bu anlaşmayla Doğu Akdeniz'deki yetki alanımızı maksimum düzeye çıkardık. Ortak arama faaliyetleri gerçekleştirebileceğiz. Yunanistan, Mısır, İsrail ve GKRY bu bölgeden Türkiye'nin onayı olmadan doğal gaz hattı kuramaz.

Biz Doğu Akdeniz'de aslında en uzun kıyı şeridine sahip ülkeyiz, bunlar bunu da görmüyor.

Harita çok net, çok şeyleri de açıkça ortaya koyuyor. Bu bizim için tarihe kayıt düşmektir ve tarihe kayıt düşüyoruz. İçeride ve dışarıda bundan çok rahatsız olanlar var.

Bugün İstanbul'da Libya'dan bir bayan temsilci nasıl mutlu. Diyor ki 'Sayın Başkanım siz olmasaydınız, biz bu haklarımızı alamazdık. Şimdi biz bu haklarımıza kavuştuk. Libya halkı sizi şöyle seviyor, böyle seviyor' anlata anlata bitiremiyor. Bundan sonra böyle olmayacak, bizler de haklarımıza sahip çıkacağız.Türkiye hem karşı kıyı ülkesi olan Libya ile anlaşarak uluslararası deniz hukukuna uygun davranmıştır hem de Yunanistan'ın eli kolu bağlandı. Yunanistan'ı çıldırtan bu. Yunanistan'ın itiraz edebileceği bir boşluk yok.

"LİBYA YARDIM İSTERSE ASKER YOLLARIZ"

"Anlaşma gereği Libya Türkiye'den yardım isterse ne olur" sorusuna cevap veren Erdoğan "Böyle bir durumda Türkiye nasıl bir inisiyatif göstereceğine kendisi karar verir. Kimseden izin alacak değildir. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız" cevabını verdi.

"BİR SONDAJ GEMİSİ DAHA ALACAĞIZ"

Erdoğan," Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, tüm uluslararası sularımızda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.