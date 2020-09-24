Başkan Erdoğan, bugün MGK toplantısına başkanlık edecek: Gündem maddesi Serrac sonrası Libya

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Doğu Akdeniz'deki sıcak gelişmeler ve bölgesel konuların değerlendirileceği toplantıda "Serrac sonrası Libya" başlığı da MGK toplantısının gündeminde yer alacak.

TRT'de yer alan habere göre Türkiye, Doğu Akdeniz'de sahadaki kararlılığını vurgularken, diplomatik adımlarını da sürdürüyor. 1-2 Ekim tarihlerindeki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde, hem masa hem sahadaki son durum değerlendirilecek.

GÜNDEM MADDESİ "SERRAC SONRASI LİBYA"

Libya'da Başbakan Fayiz es-Serrac'ın ekim ayı sonunda görevi bırakacak olması "Serrac sonrası Libya" başlığı da MGK toplantısının gündeminde yer alacak.

SINIR ÖTESİ TERÖR OPERASYONLARINA DEVAM

Terör örgütü PKK ve uzantılarına yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam eden operasyonlar gündemde olacak.