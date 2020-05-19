Başkan Erdoğan: Bu tesisden faydalanacak şehirlerimiz için bugün bayram günüdür

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Ilısu Barajı ve Hidroelektrik santralimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yapımına başladığımız 2008'den beri krediden inşaasına her aşamasında pek çok engel ile karşılaştığımız bu eseri kararlılığımız sayesinde ülkemize kazandırdık. Bu tesisden faydalanacak şehirlerimiz için bugün bayram günüdür.

YIL SONUNDA TAM KAPASİTE FAALİYETE GEÇECEK

18 yıldır laf değil, eser üretme siyasetimizin bir örneği duruyor. Ilısu Barajı'ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgarı inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissetirecek. Ve kendi ülkesini yabancılara şikayet edenlere, kendi halkına silah çekenlere verdiğimiz en güzel cevap bu muhteşem eserdir. İlk etapta 200 megavat gücündeki birinci ünitesini hizmete alıyoruz. Ilısu Barajı yıl sonunda tam kapasite ile faaliyete geçecek.

18 yılda, 79 yılda yapılanların fazlası hizmet ürettik.

ÜLKE EKONOMİSİNE 2.8 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLAYACAK

Bu tesisin ekonomimize yıllık katkısının 2,8 milyar lira olmasını bekliyoruz. Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak hem 1.1 milyar kilovat saat enerji üretecek, hem de 765 bin dekar araziyi sulayabileceğiz 18 yılda, 79 yılda yapılanların fazlası hizmet ürettik. Bitenlerin yanı sıra halen inşaası süren tamamlanmak üzere olan, proje aşamasında olan pek çok projemiz bulunuyor.

BİZ CUMHUR İTTİFAKI OLARAK DİMDİK BU YOLDA YÜRÜYECEĞİZ

Türkiye 2002'de 276 baraja sahipti biz buna 585 baraj daha ekledik. Yola çıktığımızda birileri birkaç yıl iktidarda kalıp gideceğimizi düşünüyordu. Planlarımızı, programlarımızı, hedeflerimizi çeyrek asırlık, yarım asırlık, 1 asırlık dilimlere göre yaparak, geçmişten beri tüm siyasetçilerin teslim olduğu kısır döngüyü kırdık. Biz Cumhur İttifakı olarak dimdik bu yolda yürüyeceğiz. 17 baraj açılışını daha yapacağız. Gece gündüz eser üretmeye devam edeceğiz..

Sadece 2020 yılında inşası tamamlanan 403 tesisi hizmete sunmayı planlıyoruz