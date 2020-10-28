Başkan Erdoğan: Bu kadim coğrafyanın içine sokulduğu cendereden kurtulma vakti gelmiştir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bir dizi açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Orta Doğu ile ilgili yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Suriye topraklarına çöreklenen ama DEAŞ'la bizim kadar mücadelesi olmayan güçler, artık bu orta oyununu bir kenara bırakmalıdır.

Türkiye'nin gücü, gerekiyorsa Suriye'yi tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir.

Ama biliyoruz ki, Suriye üzerinde yapılan hesapların ülke halkının yaşadığı zulmü sona erdirmekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Bir asırdır emperyalistlerin oyun sahası haline dönüşmüş bu kadim coğrafyanın artık içine sokulduğu cendereden kurtulma vakti gelmiştir.

İnşallah bu kutlu çıkışın en büyük destekçisi de Türkiye olacaktır.