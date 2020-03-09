Başkan Erdoğan: NATO kritik dönemin içinde

Başkan Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur." ifadelerini kullandı.

NATO İÇİN KRİTİK DÖNEM

Erdoğan, NATO'nun Türkiye ile ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik dönemin içinde olduğunu belirtti.

"DEAŞ İLE GÖĞÜS GÖĞÜSE ÇARPIŞAN TEK NATO ÜLKESİYİZ"

Türkiye'nin 9 yıldır Suriye kaynaklı tehditlerle mücadele ettiğini söyleyen Erdoğan, "DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda şehitler veren tek NATO ülkesiyiz." diye konuştu.



BAŞKAN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.



Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk de hazır bulundu.