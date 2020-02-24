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  3. Başkan Erdoğan böyle sitem etti: Ciddi sıkıntı yaşıyoruz

Başkan Erdoğan böyle sitem etti: Ciddi sıkıntı yaşıyoruz

Başkan Erdoğan böyle sitem etti: Ciddi sıkıntı yaşıyoruz

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Okullardan Yarınlara" programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar: 

Ücretsiz dağıttığımız kitapların sayısı 3 milyar adedi geçmiştir. Çocuklarımızın çok yönlü gelişimini hedefledik. Ders kitaplarını ücretsiz vererek vatandaşlarımızı büyük bir yükten kurtardık.

Eğitim kurumlarımızın bina ve donanım eksiğini giderirken burada yetiştirilecek evlatlarımızın zihin ve gönül zenginliğini artıracak çalışmaları da ihmal etmemeliyiz

Kentsel dönüşüm için kapısını çaldığımız vatandaşlarımız bize aynı şekilde cevap vermiyor. Ciddi sıkıntı yaşıyoruz.


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