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  3. Başkan Erdoğan: Bölgede çatışma yok, terör örgütü bölgeden çekilmeye başladı

Başkan Erdoğan: Bölgede çatışma yok, terör örgütü bölgeden çekilmeye başladı

Başkan Erdoğan: Bölgede çatışma yok, terör örgütü bölgeden çekilmeye başladı

Başkan Erdoğan, İstanbul’da cuma namazının ardından Türkiye-ABD mutabakatı hakkında konuştu. Erdoğan "Bölgede çatışma yok, bunlar dezenformasyon. Terör örgütü bölgeden çekilmeye başladı" dedi.

Başkan Erdoğan, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmayı değerlendiren Erdoğan, "Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor. 120 saatlik süreç içeresinde malum terör örgütü YPG'nin, güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu." dedi.

"Bizim anlaşmamızın bir özelliği de şu, şu anda oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek." diyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Bu süreci de ağırlıklı olarak Türkiye'nin riyasetinde ve birlikte bir dayanışma içerisinde yapma sözlerini aldık. Sürekli irtibat halinde olacağız, heyetlerimiz arasındaki görüşmeler devam edecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin ile yapılacak görüşmeyi de bu sürecin ayrı unsuru olarak kabul ediyorum." dedi.

AA

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