Başkan Erdoğan, BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesaj gönderdi: İklim değişikliği ile mücadelede en ön saflardayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve ekonomiye katkısını kısa vadeli hedefler olarak asla görmemeliyiz. Ekonomik sektörlerin tamamında farkındalığı artırarak bu alanda özel sektörlerin yatırım yapmasını teşvik etmeli, karşı karşıya kaldığımız sorunları birer fırsata çevirmeliyiz. 2022’de BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansına ev sahipliği yapacak ve 2 yıllık dönem başkanlığı görevini yerine getirecek Türkiye bu süreçte biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için gerekli adımların atılmasında öncü rol oynayacaktır” dedi.

Başkan Erdoğan, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir taraftan son asrın en büyük sağlık krizi olan corona virüsle mücadele ederken diğer taraftan salgının menfi etkilerini yönetmeye çalışıyoruz. Salgın aynı zamanda bizlere biyolojik çeşitliliği korumanın önemini göstermiştir. Tabiat atalarımızın bize biz mirası değil çocuklarımızın emanetidir. Salgın sonrasında insanlığın ekonomik, sosyal adaletle birlikte gereken dersleri çıkaracağına inanıyorum.



Türkiye'nin oldukça zengin bir habitat çeşitliliği bulunuyor. Aynı zamanda iklimlerin de kavşak noktasındayız. Ülkemizin orman alanını ve ağaç servetini çoğaltmak, çevreyi korumak için ciddi yatırımlar yaptık. Ata tohumu projemizle bitki çeşitlerini koruma altına aldık. 4,5 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızı 23 milyon hektara çıkardık.

İklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz. Biyolojik çeşitliliğin korunması, restorasyonuna yönelik küresel çabalara da destek veriyoruz. Önümüzdeki 10 sene insanlığın kaderini tayin edecektir. Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik yenilikçi etkili projelere ihtiyacımız vardır.

Ekonomik sektörlerinin tamamında farkındalığı arttırarak özel sektörü teşvik etmeli karşı karşıya kaldığımız sorunları fırsata çevirmeliyiz. İki yıllık dönem başkanlığını yerine getirecek Türkiye gerekli adımların atılmasında öncü rol oynayacaktır. Bu düşüncelerle zirvenin hayırlara vesile olmasını diliyor herkesi bir kez daha saygıyla selamlıyorum."