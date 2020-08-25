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  3. Başkan Erdoğan, Bitlis'te bölge valileriyle toplantı yaptı
25 Ağustos 2020 Salı 20:17 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, Bitlis'te bölge valileriyle toplantı yaptı

Başkan Erdoğan, Bitlis'te bölge valileriyle toplantı yaptı
AA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü dolayısıyla geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde bölge valileriyle toplantı yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen programlara katılmak üzere geldiği Bitlis'te bölge valileriyle toplantı yaptı.

AA'nın aktardığı habere göre, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de yer aldı. 

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