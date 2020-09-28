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28 Eylül 2020 Pazartesi 21:54 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarıyla neden olduğu gerilim başta olmak üzere bölgesel meseleler değerlendirildi.

Başkan Erdoğan ve Johnson, iki ülke arasında büyük potansiyeli bulunan savunma alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Birleşik Krallık’ın Doğu Akdeniz konusunda dengeli ve tarafsız bir tutum sergilemesinin, diyalog ve iş birliği çabalarını desteklemesinin ortak menfaat olduğunu ifade etti.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları sonucu başlayan çatışmalara da değinen Başkan Erdoğan, bölgenin barış ve istikrarı için Ermenistan’ın, Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini vurguladı.

<p>Editör: Eda Cabul eda.cabul@turkmedya.com.tr</p>

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