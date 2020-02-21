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  3. Başkan Erdoğan: Bir savaş var diyebilirim, Rusya görüşmesi işin seyrini belirleyecek

Başkan Erdoğan: Bir savaş var diyebilirim, Rusya görüşmesi işin seyrini belirleyecek

Başkan Erdoğan: Bir savaş var diyebilirim, Rusya görüşmesi işin seyrini belirleyecek

Başkan Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu akşam saat 18'de Rusya lideri Putin ile görüşme yapacağız diyen Erdoğan, "Bir savaş var diyebilirim. Bu görüşme işin seyrini belirleyecek. Bu zulüm duracak" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bu davet karşısında henüz beklenen bir cevap yok.

Bu akşam saat 18 gibi Putin ile telefonda görüşeceğim. Görüşmenin neticesi tavrımızı belirleyecek. 

Son rakamlar, 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi.

Rejim zulmü durdurmadıkça oradan çekilmemiz söz konusu değil.

Briket barakalarla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Hafter, bizim için bir muhatap değil. Hafter orada bir maaşlı lejyoner, meşru birisi değil, illegal, gayrimeşru

Ayrıntılar geliyor...


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