Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,889
  • 6,5329
  • 294.459
  • 121475
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan Berlin'de Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı

Başkan Erdoğan Berlin'de Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı

Başkan Erdoğan Berlin'de Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı

Başkan Erdoğan'a Berlin'de konaklayacağı otele gelişinde Almanya'da yaşayan Türkler tarafından sevgi gösterisinde bulunuldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmak üzere geldiği Berlin'de havaalanından konaklayacağı The Ritz-Carlton Hotel'e geçti.

?

Otelin karşısında toplanan Türkler, Erdoğan'ın gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.

Erdoğan da yanlarına giderek vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, otele girişinde Almanya'da yaşayan bir Türk ailenin bebeğini sevdi, bebeğe altın taktı.

AA


Berrak artık bambaşka biri!
Tükendi
'Darısı sizin başınıza'
Çağatay Ulusoy asker yolcusu
Yeni imajı beğenilmedi, özüne döndü!
<p>Geçtiğimiz yıl Khabib Nurmagomedov karşısındaki mağlubiyetinin ardından ringlerden çekilen Conor

McGregor Rakibi Donald Cerrone´u 40 Saniyede Devirdi!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!