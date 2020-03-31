Başkan Erdoğan başlattı... Destek yağdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler gelmeye başladı.



Başkan Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışladığı kampanyaya ilk destek, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışlayarak destek oldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na, AK Parti Genel Başkan yardımcılarından Mehmet Özhaseki 5, Hamza Dağ 3 maaşını bağışladı.



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 maaşını bağışlayarak destek oldu.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Başkan Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na aile olarak birer maaş bağışladıklarını bildirdi.

TOBB'TAN 10 MİLYON LİRA DESTEK

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak 15 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.

YÖK'TEN DESTEK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK üyeleriyle Milli Dayanışma Kampanyası'na birer aylık maaşlarıyla destek verdi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Başkan Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışladığını bildirdi.



Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Başkan Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışladığını bildirdi.



BELEDİYE BAŞKANLARINDAN DESTEK

KOCAELİ

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman 1 aylık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 3 aylık, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım 1 aylık, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan 1 aylık, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü 2 aylık, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün 3 aylık, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt 1 aylık, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir 1 aylık ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da 2 aylık maaşlarını bağışlayarak, kampanyaya destek verdi.



ISPARTA

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışladığını bildirdi.

BURSA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, maaşlarını bağışlayarak destek verdi.

BURDUR

Burdur'un Gölhisar İlçesi Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışladığını bildirdi.

ADIYAMAN

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.

KASTAMONU

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 maaşını bağışlayarak destek oldu.

ÇANKIRI

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, başlatılan kampanya kapsamında 2 aylık maaşını bağışladığını sosyal medya hesabından açıkladı.

AĞRI

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 2 maaşı ile destek vereceğini açıkladı.



Öte yandan Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ve Ağrı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de yaptıkları paylaşımlarla kampanyaya birer maaşlarını bağışladıklarını duyurdu.



TOKAT

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da kampanyaya destek vererek bir aylık maaşını bağışlayacağını duyurdu.



AĞRI

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 2 maaşı ile destek vereceğini açıkladı.

Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vereceğini belirtti.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş 3 maaş bağışlayarak destek oldu.

ZONGULDAK



Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.

Alan, Twitter hesabından, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını gönülden destekliyor, bir aylık maaşımı #MilliDayanışmaKampanyası'na bağışlıyorum. Hiçbir virüs bizim, birliğimizden beraberliğimizden güçlü değildir."

KARABÜK



Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.

Polat, sosyal medya hesaplarından, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına ben de destek veriyor ve bir aylık maaşımla katılıyorum." şeklinde paylaşımda bulundu.

BARTIN



Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.

Uzun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:,

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu kampanyaya ben de bir aylık maaşımla destek veriyorum. İnanıyorum ki bu zor zamanları milletimizin birlikteliği ve azmi ile arkamızda bırakacağız."

BOLU



Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ise kampanyaya 2 aylık maaşını bağışlayarak destek olduğunu duyurdu.

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 aylık maaşını bağışladığını duyurdu.



HALUK LEVENT'TEN DESTEK

Ahbap Derneği Başkanı ve Sanatçı Haluk Levent, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na şahsı olarak 30 bin lira bağışta bulunacağını söyledi.

