Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6553
  • 6,169
  • 269.434
  • 105033
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. MGK açıklaması: Güvenli bölge için daha ileri seviyede adımlar atılacak

MGK açıklaması: Güvenli bölge için daha ileri seviyede adımlar atılacak

MGK açıklaması: Güvenli bölge için daha ileri seviyede adımlar atılacak

MGK Bildirisi'nde, Türkiye'nin Suriye'de Güvenli Bölge'nin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha da güçlendireceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 3.5 saat sürdü.  

MGK BİLDİRİSİ;

MGK Bildirisi'nde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve KKTC ile anlaşmalar çerçevesindeki faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

"Pençe operasyonlarının, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam edeceği teyit edilmiştir."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bengü: Bunlara alışın, ben artık anneyim
Düğünün ardından yaptığı paylaşım duygulandırdı
Sinem Kobal önce paylaştı, sonra kaldırdı!
Buse Varol aşkını haykırdı
'Fotoğraftaki benim' demişti... Dj Maga ile tatil yaptığı ortaya çıktı!
<p>Balık, süt ve süt ürünleri, kurubaklagiller... Neler yemeli, neler içmeli? Yaşlılıkta beslenme ru

Yaşlılıkta Beslenme Nasıl Olmalı? #DiyetGünlüğü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Eğer siz de bu kan grubundaysanız dikkat! Kanser riski yüksek...

Sıfır km kredi kampanyasına, ikinci el fiyatları nasıl tepki verdi?