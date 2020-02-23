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  3. Başkan Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek Van'da hissedilen depremle ilgili bilgi aldı

Başkan Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek Van'da hissedilen depremle ilgili bilgi aldı

Başkan Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek Van'da hissedilen depremle ilgili bilgi aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın batısında meydana gelen ve Van’da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın, depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı bildirildi.

Merkez üssü İran'ın Khoy şehri olan ve Türkiye'deki sınır illerinden hissedilen deprem hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan bilgi aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın batısında meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın, depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı bildirildi.

(DHA)


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