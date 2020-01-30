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  3. Başkan Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan enkaz altından kurtarıldıktan sonra yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Azize Çelik ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kaldıktan 17 saat sonra kurtarılan Azize Çelik'in telefon görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda "Çarpmayan kalp olur mu?' Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, enkaz altından kurtarıldıktan sonra yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Azize Çelik ile telefonda görüştü. Temenniler ortak: "Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." ifadelerini kullandı.

 

 

 


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