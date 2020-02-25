Başkan Erdoğan: Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi noktada önemli bir adım, özellikle Nahçıvan ve Türkiye arasındaki demir yolu konusu. Bu, özellikle Nahçıvan'ın bağımsızlığını elinden alanlara bir cevap teşkil etmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yukarı Karabağ sorununa ilişkin, "Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir. Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde çözüme kavuşturulması en büyük arzumuzdur." dedi.

"TİCARET HACMİMİZİ 2023'TE 15 MİLYAR DOLARA ÇIKARACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile ticaret hacmi hedefine ilişkin, "(Azerbaycan ile) Ticaret hacmimizi 2023'te 15 milyar dolara çıkaracağız, hedefimiz bu." dedi.

AA