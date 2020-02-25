Başkan Erdoğan'dan flaş Rusya açıklaması: İnkar etseler de tespitler elimizde

Başkan Erdoğan, Rusya heyetinin İdlib görüşmeleri için yarın Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Ülkemizin Azerbaycan'daki doğrudan yatırımlarına baktığımız zaman 11 milyar doları buluyor. Azerbaycan'ın ülkemizdeki yatırımlarının bu yıl sonuna kadar 20 milyar doları bulacağını düşünüyoruz.

SORULAR

- Putin ile görüşme sonrasında sahada değişiklik oldu mu?

Yol haritası ile ifademiz şu anda malum Türkiye-Rusya arasında İdlib ve Libya'da yaşanan bir süreç var. Libya ayağında da yine Rusya ile görüşmelerimiz var. Hafter denilen gayrimeşru bir kişilik var. Maalesef Rusya'nın da orada Wagner denen bir güvenlik ekibi var ki sayısal olarak 2500 kişilik. Parasal kaynağının Abu Dabi olduğunu biliyoruz. Hafter'e ayrıca destekler var.

Rusya rejim güçlerine en üst düzeyde desteğini veriyor, bunun tespitleri elimizde her ne kadar inkar etse de... Biz bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değil mahkumuz. Tüm bu tacizleri neyle izah edeceğiz. Şu anda 3 milyona varan sınırlarımıza doğru bir yüklenme varsa eli bağlı mı duracağız. 3.5-4 milyon Suriyeli ülkemizde. Ben bunları Putin ile paylaştım.

- Dörtlü zirve kararı çıktı. Türkiye'nin Rusya'dan heyet gelmesi bekleniyor. Geleceği tarih belli mi?

Heyet yarın gelecek. Macron, Merkel ve Putin arasında tam bir ittifak sözkonusu değil. Putin ile burada belirlediğimiz tarih 5 Mart'ta en geç sayın Putin'le bir araya gelmemiz sözkonusu olabilir. Biz telefonun ötesine geçip yüzyüze görüşmeleri yapacağız. İstanbul olur Ankara olur farketmez.

- Koronavirüs İran'da görülmeye başlandı, İran sınırını kapattık. Irak sınırının kapatılması gündemde mi?

Sağlık noktasındaki hassasiyeti bir kenara koyamayız. Şu ana kadar tedbirleri aldık. Çin'den gelenleri 14 gün karantinada tuttuk. Bundan sonra İtalya olur neresi olursa olsun onlar değişik ülkelerden gelenlere karşı değişik tedbirleri alıyorlarsa biz de almak zorundayız. Nereden bu tehdit gerçekleşirse bu adımları atarız. Tereddüt göstermeyiz.