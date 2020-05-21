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  3. Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e kutlama mesajı gönderdi
21 Mayıs 2020 Perşembe 14:56 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e kutlama mesajı gönderdi

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e kutlama mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Aliyev'e gönderdiği mesajında, bağımsızlığını yeniden kazanmasından sonra her gün daha da gelişen Azerbaycan'ın Aliyev'in liderliği ile elde ettiği başarılara, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyinin son toplantısında bir kez daha gururla şahit olduğunu belirtti.

İnançlı ve güçlü bir şekilde 102'nci yılına giren Azerbaycan'ın her alanda büyük adımlar atmaya devam edeceğine içtenlikle inandığını vurgulayan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mükemmel düzeyde olan stratejik ilişkilerimizi 'bir millet, iki devlet' ruhuyla daha da genişletme konusundaki ortak irademizden büyük memnuniyet duyuyorum. Kalpleri birlikte atan ülkelerimizin, şimdiye kadar olduğunu gibi bundan sonra da milli meselelerde kardeşçe dayanışma sergilemeye, bölgemizde barış, refah ve istikrara önemli katkılar yapmaya devam edeceğine inancım tamdır."

AA


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