12 Kasım 2020 Perşembe 16:00 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan, Avustralya Başbakanı Morrison ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ile uluslararası platformlarda iş birliği yapılması ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile telefonda görüştü
Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ile uluslararası platformlarda iş birliği yapılması ele alındı.