Başkan Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti
Başkan Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.
Kısıklı'daki konutundan öğle saatinde çıkan Erdoğan, Hz. Ali Camisi'ne giderek cuma namazını kıldı.
Cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.
Erdoğan, daha sonra Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne geçti.
AA