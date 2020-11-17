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  • Başkan Erdoğan ameliyatla birbirlerinden ayrılan Siyam ikizleri Derman ve Yiğit'i kabul etti
17 Kasım 2020 Salı 15:35 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan ameliyatla birbirlerinden ayrılan Siyam ikizleri Derman ve Yiğit'i kabul etti

Başkan Erdoğan ameliyatla birbirlerinden ayrılan Siyam ikizleri Derman ve Yiğit'i kabul etti
DHA

Başkan Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da ameliyatla birbirlerinden ayrılan Siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel ile anne ve babasını kabul etti.

Başkan Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ameliyatla birbirlerinden ayrılan Siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'i anne ve babaları ile birlikte kabul etti.

Kabulde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ameliyatı gerçekleştiren doktor Noor Ul Owase Jeelani de bulundu. 

Erdoğan çifti, ziyarette Derman ve Yiğit Evrensel kardeşler ile yakından ilgilenerek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ömer ve Fatma Evrensel çifti de çocuklarının tedavi sürecinde desteklerini esirgemeyen Erdoğan çiftine teşekkür etti.

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