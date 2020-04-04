Başkan Erdoğan, Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla Bahçeli ve Tuğrul Türkeş'i arayarak taziyelerini iletti

Başkan Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'i arayarak taziyelerini iletti.



AA'nın aktardığı habere göre, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Tuğrul Türkeş ile telefonla yaptığı görüşmelerde, merhum Alparslan Türkeş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve MHP camiasına başsağlığı dileklerini iletti.