Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,889
  • 6,5329
  • 294.459
  • 121475
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan Almanya'dan ayrıldı

Başkan Erdoğan Almanya'dan ayrıldı

Başkan Erdoğan Almanya'dan ayrıldı

Başkan Erdoğan, Berlin'deki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TRK" ile TSİ 21.15'te Türkiye'ye hareket etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilen zirve için bulunduğu Berlin'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Tegel Havaalanı'nda, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök ile diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Berlin'den ayrıldı.

(AA)

 


Gönül Yazar evlendi mi?
Berrak artık bambaşka biri!
Tükendi
'Darısı sizin başınıza'
Çağatay Ulusoy asker yolcusu
<p>Dondurucu soğukların yaşandığı bölgede, sonbahar ve kış mevsimlerinde yeterli yağışın olmaması du

Baraj Suları Çekilince Görünen Eski Köy, Fotoğrafçıların İlgi Odağı Oldu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!