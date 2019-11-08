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Başkan Erdoğan, Akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı

Başkan Erdoğan, Akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesi Nevin Akbaşoğlu'nun cenazesine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Eyüpsultan Camii'ne geldi. Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesi Nevin Akbaşoğlu'nun cenazesine katıldı. Cenaze törenine Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze  töreninin ardından bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

(DHA)


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