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  3. Başkan Erdoğan: İstedikleri kadar dolaşsınlar

Başkan Erdoğan: İstedikleri kadar dolaşsınlar

Başkan Erdoğan: İstedikleri kadar dolaşsınlar

Başkan Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığının düzenlediği akşam yemeğinde konuştu.

Başkan Erdoğan, konuşmasında, "Dönem fedakarlık, uzlaşma dönemidir. Basiret ve ferasetle davranma dönemidir. Dönem siyasi ayrılıkları bir tarafa bırakarak asgari müşterekler etrafında bir araya gelme dönemidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Altını çizerek ifade etmek isterim ki 'önce millet, önce memleket' diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa gerisi teferruattır." dedi.

Başkan Erdoğan, "Seçilmiş olmak, hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Hangi partiden olursa olsun." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan yeni parti girişimleri ile ilgili "İstedikleri kadar dolaşsınlar, niyet hayır olmazsı akıbet hayır olmaz" ifadelerini kullandı.

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