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Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan'daki cami açılışının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçti

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Erdoğan, cuma namazını kıldığı Eyüpsultan'daki Hacı Osman Torun Camisi'nin açılışının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Genel çalışmalarını burada sürdüren Erdoğan, İl Kadın Kolları'nın toplantısına katılarak partililerle sohbet etti.

Erdoğan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyesi esnafın katılımıyla Yenikapı'da gerçekleştirilecek iftar programına katılacak.

Öte yandan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bazı eski ve yeni milletvekilleri de gün içerisinde il başkanlığı binasına giriş yaptı. 

(AA)

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