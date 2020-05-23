23 Mayıs 2020 Cumartesi 15:43 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan aile kabristanını ziyaret etti
Son Dakika Haberleri.. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da babası Ahmet Erdoğan ile annesi Tenzile Erdoğan'ın kabristanını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nden çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada annesi Tenzile, babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti. Erdoğan aynı mezarlıkta bulunan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte şehit olan Erol Olçok'un kabrinde de dua etti.
Erdoğan daha sonra mezarlıktan ayrılarak Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız