İnsanlık düşmanlarına cesaret aşılayacaktır dedi ve ekledi: Utanç vericidir, rezalettir

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Milletin evinde siz misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Ahıska Türkleri’nin sürgüne gönderilmelerinin 75. yıl dönümünü bir kez daha üzüntüyle yad ediyoruz.

Cumhurbaşkanı olarak bu anlamlı ve bir o kadar da hüzünlü geceye teşrifleriniz için her birinize teşekkür ediyorum. Kalplerimizi buluşturanlara programa destek veren Dünya Ahıska Türkleri Birliği’ne şükranlarımı sunuyorum. Genç kuşakların sürgünün tanıklarıyla bir araya getirilmesini son derece önemsiyorum.

Gözyaşlarıyla izlediğimiz belgesel ibretliktir. O günlerin şahitleri hala hayattayken gerek görsel gerekse yazılı olarak kayda alınması gerekiyor. Ahıskalı gençlerin ata yurtlarını ziyaret ederek oraları görmelerini sağlamalıyız. Hayata geçireceğimiz projelerle Ahıska kültürünü ve sanatını daha fazla insana ulaştırabilmeliyiz.

Biz sahip çıkamadığımız için yıkılan her eserin aynı zamanda hafızamızdan bir parça götürdüğünü de unutmamalıyız. Bazı projeler olduğunu biliyorum, Ahıska’nın kadim mirasını ayaklandırmaya çalışan bu faaliyetleri takdirle karşılıyorum.

14 Kasım 1944 tarihinde 100 bin civarında Ahıska Türkü Stalin tarafından öz yurtlarından koparılarak Sovyet coğrafyasının dört bir yanına sürgün edildi. Eşine az rastlanan bu zulüm karşısında yaklaşık 20 bin Ahıskalı kardeşimiz perişanlık içinde hayatını kaybetmiştir. Sovyet yönetimi ayrım yapmadan en ağır şekilde çalışma kamplarına gönderdi. Bu şartlarda binlerce Ahıskalı kardeşimiz insanlık dışı muameleler yaşadı.

550 bin civarında Ahıska Türkü yurtlarından uzakta hayatlarını devam ettiriyor. Bu kardeşlerimizin bir bölümü evlerine dönmenin onurlu mücadelesini veriyor. Uluslararası hukuk temelinde bu sürece destek veriyoruz. Ülkemizde geçmişte yaşanmış en küçük bir hadiseyi bile mecrasından saptırarak küresel çapta karalama kampanyasına çevirenler, Ahıska Türklerinin trajedisine kör ve sağır kalıyorlar. Çünkü bunların insani değerlerini savunmak gibi bir dertleri yoktur. Nobel Ödülünü bir faşişte vererek tekrar göstermiştir. On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi savunan, öven bir şahsın böyle bir ödüle layık görülmesi, utanç vericidir, rezalettir. Bize demokrasi ve hukuk dersi verenler, on binlerce insanın kanını döken diktatörleri ve terör elebaşılarını kırmızı halıda ağırladılar.

25 yıl önce Bosna’da işlenen suça ortak olmuşlardır. Zulme rıza zulümdür. Nobel Komitesi hem edebiyat hem de barış ödülü alanında daha öncede vahim kararlara imza atmıştır. Eline masumların kanı bulaşmış kimi siyasetçiler bu ödüle laik görülmüştür.

Irkçılığından gurur duyan bir şahsın ödüllendirilmesini biz kesinlikle iyi bir niyet olarak görmüyoruz. Bana göre Nobel itibarını kaybetmiştir. Nobel tamamıyla siyasileşmiştir. Nobel tamamiyle ideolojik kararlar vermiştir. Şimdiye kadar hak ve adalet çizgisinden sapmadık sapmayacağız. Biz Ahıska Türkeri’nin davasını savunmaktan geri durmayacağız. Tabii burada bir gerçeği tekrar etmekte fayda görüyorum. Kardeşlerimizin gözünde açılan yaraları kapatmanın tek yolu vatanlarına geri dönmesini sağlamaktır. 75 senedir mağdur edilmesine kayıtsız kalınmamalıdır. Türkiye’nin gayreti 75 yıl önce yaşanan haksızlığın bir an önce giderilmesidir.

Sizlerin davasını davamız addederek çalışmalarımız sürdüreceğiz. Bu konu Gürcistan ile ilişkilerimizde önceliğimiz almaya devam edecektir. Ahıska Türkleri yaşadıkları onca acıya rağmen gittikleri her yerde kimliklerine sahip çıkmalarıyla temayüz etmişlerdir. Her ülkede sıkıntılara göğüs gererek yazdığınız başarı hikayeleriyle biz gurur duyuyoruz. Bu başarılara yenisinin eklenmesi için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız.