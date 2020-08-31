Başkan Erdoğan: Esnafa 50 bin lira hibe, KOBİ'lere 100 bin lira faizsiz kredi desteği verilecek

Başkan Erdoğan, sel bölgesi Giresun'a geldi. Bölgeyi havadan inceleyen Başkan Erdoğan inceleme yapmak için Dereli İlçesine geldi.

Başkan Erdoğan, selin vurduğu Dereli'de halka hitap etti.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından önemli başlıklar;

"Sevgili Giresunlular, Dereli'nin saygıdeğer güzel insanları, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasret, muhabbetle selamlıyorum.

Giresun 22 Ağustos günü merkeziyle Dereli'siyle, Espiye'siyle, Doğankent'i, Tirebolu, Görele, Güce, Yağlıdere'siyle ancak 50 yılda rastlanabilecek büyük yağış felaketine maruz kaldı. Bu felakette ilçelerimizde ve köylerimizde çok sayıda ev, işyeri, altyapı zarar gördü.

Tüm siz değerli kardeşlerime geçmiş olsun diyorum. Ebediyete intikal eden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan ailelerine, özellikle sabırlar diliyorum, milletimizin başı sağ olsun diyorum. Devlet felaketin ilk anından itibaren kurumları ve imkanlarıyla vatandaşın yardımına koşmuştur. İçişleri Bakanımız felaket gününden beri ekibiyle birlikte burada çalışmaları koordine ediyor.

Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman ile Ulaştırma Bakanlarımız başta olmak üzere ilgili bakanlarımız kendi görev alanlarıyla ilgili her hususu yakından takip ediyor. Çeşitli kurumlarımız 1264 araç ve 3 bin 672 personel ile çalışmalarda yerlerini almışlardır. Arama-kurtarma, afet kaldırma çalışmalarımız için 36 ilden ekiplerimiz görev yapmıştır. Sivil toplum kuruluşlarımız da çalışmalara iştirak etmişlerdir.

Mahsur kalan 172 vatandaşımızı hamdolsun sağ salim kurtarmışlardır. Şu ana kadar asker ve sivil 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan 47 vatandaşımızın tamamı taburcu edilmiştir. Halen 5 insanımız kayıptır. En son kaybımızı bulana kadar çalışmalar sürecektir.

Yol, su, elektrik gibi birkaç istisna yer dışında halkın istifadesine sunulmuştur. Kapanan 118 köy yolu açılmıştır. Halen temizlik çalışmaları devam ediyor. 101 bin metreküpün üzerinde rüsumat kaldırılmıştır. Bu rakam 920 bin metreküpe kadar çıkabilecektir. Dereli'de 80 bin metreküp rüsumat temizliği yapılmıştır. Afet bölgesinde 43 bina yıkılmış, 94 bina acil yıkacak şekilde ağır hasar görmüş, 492 bina hafif hasar almıştır."

AFAD'A 20 MİLYON ÖDENEK

Afet bölgesinde 43 bina yıkıldı. 94 bina acil yıkılacak şekilde hasar gördü. AFAD ve çeşitli bakanlıklarımız çalışmalar için Giresun'a 73 milyon lira ödenek göndermiştir. Dün gece imzaladığım bir kararla tek seferde 20 milyon liralık bir kaynağı AFAD'a aktardık. Tüm esnaflarımıza 50 bin liraya kadar olan zararının tamamı aşanlarından 50 bin liralık kısmı TESKOMB aracılığıyla hibe olarak verilecektir. KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği verilecek. Afetten zarar gören tüm belediyelere 25 milyon lira hibe sağlandı. Tarımsal destek ödemeleri erkene alındı. Fındık alım tarihi bir hafta öne çekildi."

1.3 MİLYAR LİRALIK PROJE

Giresun'da bir daha böyle bir afet yaşanmaması için toplam keşif bedeli 1 milyar 290 milyon lirayı bulan proje hayata geçirilecektir. Derelere yapılacak müdahaleler mutlaka kontrol altına alınacak. Yaraları sarmak afetin izlerini ortadan kaldırmak ilçelerimizi yeniden canlandırmak için her türlü tedbiri aldık, yatırımları planladık, çalışmalara başladık. "120 milyon liralık bütçe ile kanal ve köprüler yapılacak. Dere yatakları kolayca akıp gitsin diye var. Buraları evlerle işgal edersek sel gelir buraları alır. Dere er veya geç selde yatağını bulur. Onun önünde hiçbir şey dayanamaz. İstanbul başta tüm kadim şehirlerimizin etrafı plansız, altyapısız yapılarla dolmuş sonra ıslah çalışması yapılmıştır. Aslında tam tersi yapılmalıydı. İlk düğme yanlış iliklendiğinde sonrakileri düzeltmek mümkün olmaz ya da büyük bedel ister.

"YIKIM İSE YIKIM"

Yaylaları betona boğarsak gün gelir hep birlikte bunun pişmanlığını da yaşarız. Giresun'deki selden aldığımız dersler önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarda bize ışık olmalı. TOKİ konutlar yapacak, yüksek katlı olmayacak. Zemin artı 3 veya 4 olacak. Daha fazla yapmak istemiyoruz. Dere yataklarını ıslah edeceğiz, oralardan da tehdit almak istemiyoruz. Yıkımsa yıkım, inşa ise inşa, ihya ise ihya, yapacağız."

NE OLMUŞTU?

Giresun'da 22 Ağustos günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte, alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü. Kentte selin izlerinin silinmesi için başlatılan yoğun çalışma sürüyor.











