Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye en başından itibaren elindeki veriler çerçevesinde tüm tedbirleri alarak hastalığın ülkemize girişini geciktirmiştir.



Ülkemiz edileceği tüm ülkelerden daha iyi durumda.

Salgın tehlikesi geçene kadar kurallara uymalıyız.

Sayıca az da olsa sosyal izolasyon kurallarına uymadığını görüyoruz.

YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Başkan Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı: 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması getirildi, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta araç giriş çıkışları durduruldu



Başkan Erdoğan:" Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hocamızın adını Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanemize vereceğiz."



