Başkan Erdoğan açıkladı: İşte madde madde normalleşme planı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalada bulundu. Koronavirüsle mücadelede normalleşme planının detaylarını anlatan Erdoğan, kamuoyunda merak edilen tüm sorulara yanıt verdi.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklama

İşte madde madde o plan:

65 YAŞ ÜZERİNE SOKAK İZNİ

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerden birinde 65 yaş üzerine 4 saat dışarıya çıkma izni verilecek.

İlk uygulama 10 Mayıs Pazar günü saat 11:00-15:00 arasında gerçekleşecek.

20 YAŞ ALTI İÇİN İZİN GÜNLERİ

Sokak izni 20 yaş altı için iki grup halinde uygulanacak.

Buna göre 0-14 yaşa grubu 13 Mayıs Çarşamba günü 11:00-15:00 saatleri arasında dışarıya çıkabilecek.

Ayrıca 15-20 yaş grubuna da 15 Mayıs Cuma günü aynı saatlerde dışarıya çıkma izni verilecek.

7 ŞEHİR ULAŞIMA AÇILDI

Şehirlere giriş çıkış kısıtlaması 7 şehir için sonlandırıldı. Bu şehirler Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla olarak belirlendi. Diğer 24 şehir için giriş-çıkış kısıtlaması 15 gün süreyle uzatıldı.

TİCARİ TAKSİLER

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ticari taksiler için tek-çift plaka uygulaması 5 Mayıs itibarıyla sona erecek.

BERBER VE KUAFÖRLER AÇILIYOR

Berber, kuaför ve güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.

AVM'LER YENİDEN...

Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek.

MASKE SATIŞINA İZİN

Bugüne kadar piyasada ücret karşılığı satışına izin verilmeyen cerrahi ve bez maske satışına izin verilecek. Bunun için bir üst fiyat belirlenecek. Bu fiyatın üzerinde satış yapılmasına müsaade edilmeyecek.

ASKERLİK İŞLEMLERİ

Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da başlayacak.

HASTANELERE YENİ DÜZEN

Koronavirüs ile mücadele sürecinde salgın hastanesine dönüştürülen hastanelerin sayıları 1 Haziran'dan itibaren azaltılacak.

Bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe geçmeleri sağlanacak.

YKS TARİHİ BELLİ OLDU

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 27-28 Haziran'da yapılacak.

LGS TAKVİMİ NETLEŞTİ

Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da gerçekleştirilecek.

ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR

23 Mart’tan bu yana uzaktan eğitime devam eden üniversiteler, 15 Haziran’da akademik takvime dönebilecekler.

ASKERİ ÖĞRENCİ SINAVI NE ZAMAN?

Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacak.

ADLİYELERDE FAALİYETLER BAŞLIYOR

Adliyelerde ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, icra iflas takiplerinin durdurulması uygulaması 15 Haziran'da sona erecek.

HASAT DÖNEMİ ÖNCESİ ÇİFTÇİLERE MÜJDE



Toprak Mahsulleri Ofisi, sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına 1350 liradan 1650 liraya yükseltecek. Arpa alım fiyatını ise ton başına 1100 liradan 1275 liraya çıkartacak.

Ayrıca çiftçilerimize, hububatta ton başına 230 lira prim ve destek ödemesi yapılacak. Ton başına bakliyat alım fiyatları da kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirlendi.

Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 lira olacak.