Başkan Erdoğan açıkladı: Bu gece yakalandılar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 75’inci Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalarda, "Bu ay içinde 170'i aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. İzmir'de 12 YPG'liyi bu gece gözaltına almış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 75’inci Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatan Erdoğan, "Bu ay içinde 170'i aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. İzmir'de 12 YPG'liyi bu gece gözaltına almış bulunuyoruz" dedi.
(AA)