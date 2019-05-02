Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9622
  • 6,6947
  • 243.772
  • 95.054
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan açıkladı: Bu gece yakalandılar

Başkan Erdoğan açıkladı: Bu gece yakalandılar

Başkan Erdoğan açıkladı: Bu gece yakalandılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 75’inci Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalarda, "Bu ay içinde 170'i aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. İzmir'de 12 YPG'liyi bu gece gözaltına almış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 75’inci Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatan Erdoğan, "Bu ay içinde 170'i aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. İzmir'de 12 YPG'liyi bu gece gözaltına almış bulunuyoruz" dedi.
(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'ya gidip yıllarca yalvardım
Serenay Sarıkaya: Bu bana yapılmış bir saygısızlık
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştı mı?
Metin Şentürk açıkladı: Çocuk kör doğar diye istemedi!
Arkadaş grubunda kendi düşerken yanından sizi de ayırmayanlar var mı? Ya da hiç olmuş muydu?

Her Arkadaş Grubunda Böyle Biri Vardır

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü

Instagram beğenileri gizlemeye hazırlanıyor