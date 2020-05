Başkan Erdoğan açıkladı... Bayramda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.30'da başladı.

Toplantı, sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapıldı.

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Son haftasına girdiğimiz Ramazan'ı Şerif'in en büyük müjdelerinden olan ve yarın idrak edeceğimiz Leyle-i Kadri'nizi tebrik ediyorum. Rabbim'den bu mübarek gün ve geceleri ülkemiz milletimiz İslam alemi ve tüm insanlık için huzura, sağlığa ve barışa vesile kılmasını diliyorum.

Ülkemizde Suriye'de Libya'da ve dünyanın başka yerlerinde şu mübarek günlerde bile masum kanı akıtmaktan çekinmeyen zalimleri Mevlam kahar ismiyle kahretsin diyorum. Ülkesine ve halkına hizmet için koşturan kamu görevlilerine dahi tahammülü olmayan pusu kurarak kanlarını döken üzerlerine yürüyerek hakaret ve darbedenleri asla unutmayacağız.

İçişleri Bakanlığımız tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarına karşı terör örgütü PKK'nın Van'da yaptığı eylem ile CHP'lilerin Adana'da gerçekleştirdikleri saldırı farklı araçlarla olsada aynı gayeye yöneliktir. Varlık sebeplerini bu ülkenin çöküşüne yıkılışına milletin yokluk ve acı çekmesine bağlayanların gerçek yüzü gizlemeye artık suratlarındaki maskeler, makyajlarda yetmiyor.



Özellikle ülkemizin içinden geçtiği şu zor günlerde insanların işine aşına ekmeğine sağlığına gösterrdiğimiz hassasiyetle özellikle bu tahammül edemeyen bu kirli zihniyet bu iki olayda kendini açıkça ifşa etmiştir. Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete kamu görevlilerine mazlumlara saldırmak üzere genişletenlerin hesabını elbette milletimiz sandıkta görecektir.

Küçük siyasi çıkarlar uğruna eli kanlı teröristlerle gizli ittifak içine girenlerin yakasından milletimizin eli eksik olmayacaktır. Geçmişte ülkemizin her meselesi gibi bu kanayan yarayıda kalıcı olarak çözmeye gayret göstermiştik. Hamdolsun bu çabanın karşılığını halkmızın desteğini devletinin yanına çekmeyi başararak aldık. Bu samimi mücadeleyi en ağır ifadelerle itham ednelerin bugün 3 5 milletvekilliği veya belediye başkanlığı için düştükleri zelil hali ibretle takip ediyoruz. Amacı hakka ve halka hizmet olmayan tüm proje siyasetçilerin partilerin eninde sonunda düşecekleri durum işte budur.

Milletvekili pazarı kurmaktan terör örgütleriyle ittifaka ülkesini yurtdışından karalamaya kadar her türlü kepazeliği yapan ve üzerini demokrasi kılıfıyla örtmeye çalışanlar için yolun sonu görünmüştür.

Demokrasiden ve milli iradeden ümitleri kestikleri için buldukları her fırsatta darbe cunta kaos felaket çığırtkanlığı yapanlar ülkemizin dizleri üzerine çökmesi isteyenler cevabı yine milletimizden alacaklardır.

İnsanımızın inancına ve kültürüne merhamet merkezine yerleştirdikleri halde ortak değerleri istismar ederek yıllarca ayakta kalanların foyaları da şimdi birer birer ortaya çıkıyor.

Türkiye önümüzdeki dönemde sadece salgını yenmekle ve 2023 hedeflerine ulaşmakla kalmayacak aynı zamanda bu hastalıklı siyasetin temsilcilerinden de kurtulacaktır. Demokrasi ve kalkınma yolculuğumuzun 2053 ve 2071 menzilleri için gelecek nesillere tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet temelleri üzerinde yükselen bir Türkiye bırakmakta kararlıyız. Bu vesileyle bir kez daha salgın döneminde 65 yaş üstü ve üstü kronik hastalığı olan vatandaşlarımız başta olmak üzere milletimize hizmet etmek için gece gündüz çalışan Vefa Sosyal Destek grubuna şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Aynı şekilde sağlık personelimize güvenlik güçlerimize insanlarımızın günlük hayatlarını kolayca sürdürebilmeleri için çalışan tüm emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Bu haftaki kabine toplantımızın en önemli konusu bir süredir olduğu gibi koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerdi. Türkiye'nin fiziki mesafeye riayet, sağlık sistemini güçlü tutma gıda ve temizlik tedariki başlıkları etrafında topladığımız salgınla mücadele konusu başarıyla sürüyor.

Ancak sadece bizim salgının üstesinden gelmemiz yetmiyor. Küresel düzeyde etkili olan bu salgın tehdidin tamamen ortadan kalkması sorunun tüm dünyada çözümüyle mümkündür. Oysa bazı ülkelerde salgın daha yeni hız kazanmıştır. Türkiye olarak yıllarca sınırlarımızı dışarıya kapattık. Günlük hayatı tümüyle durdurup salgının bitişini bekleyemeyiz. Öyleyse yapmamız gereken hayatımızı salgın gerçeğine göre yeniden düzenlemektir.

Her hafta altını ısrarla çizdiğim gibi ne ülkemizde nede dünyada artık hiçbir şey bir kaç ay öncesi gibi olmayacaktır. Hayatımızı bundan sonra salgın hastalıklara karşı tedbir öncelikli yeni düzene göre yürütmeliyiz. Bu yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz. Evimizden dışarı adım attığımız anda yeniden eve girene kadar diğer insanlarla temasımız olduğu her yerde maske kullanmayı alışkanlık edineceğiz. Sokakta iş yerinde toplu taşıma aracında sosyal hayatın her alanında diğer insanlarla aramızda en az 2 metre fiziki bırakmaya özen göstereceğiz. Ellerimizi her fırsatta yıkayacağız kolonya gibi dezenfektan ürünlerini sıkça kullanacağız.

Salgınla mücadelenin en etkili yöntemi olarak ifade ettiğimiz maske mesafe ve temizlik üçlüsü artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olacaktır. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkıp kalabalığa karışmamak da çok önemlidir. Sağlık hizmetleri ve temizlik malzemeleri konusunda ülkemizde hiçbir sıkıntı yoktur. Hastanelerimizde tedavi gören vaka sayısı oldukça düşük düzeydedir. Hizmete açtığımız ve açmak üzere olduğumuz yeni hastanelerle istihdam ettiğimiz yeni personellerle sağlık altyapımızı daha da güçlendiriyoruz.

Başakşehir'deki şehir hastanesinin tamamını perşembe günü Japonya Başbakanı Sayın Abe'yle birlikte açıyoruz. Bu hastanemizin adını Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesi olarak belirledik. Çam bizi temsil etsin dedik, Sakura'da Japonya'yı. İşbirliğiyle inşa ettiğimiz bu hastanede bu isim sürekli olarak bir sembol olarak kalsın istedik.

Yeşilköy ve Sancaktepe'de 45 günde inşa ettiğimiz biner yataklı hastanelerde tamamlanmak üzeredir. Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz acil durum hastanesi 29 Mayıs'ta, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil durum hastanemiz ile Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş hastanemizi 31 Mayıs'ta hizmete açıyoruz.

Son 2 ayda elde ettiğimiz tecrübeler sayesinde salgına karşı hem tedbir hem teşhis hem tedavi konusunda ciddi bir birikime sahip olduk. Gerek toplum hasta ölüm oranımızın düşüklüğü gerek vakalarımızın temasıyla hastalığın yayılma hızını kontrol altına alma sistemimiz gerekse yenilikçi tedavi yöntemlerimiz takdirle takip ediliyor.

Ülkemizin bu konudaki başarılı çalışmaları dünya çapında bir model olarak kabul edilebilir bir hale gelmiştir. Artık koronavirüs veya benzeri salgınlara karşı eskisinden daha hazırlıklı durumdayız. Her gün şeffaf bir şekilde kamu oyuyla paylaşılan yeni hasta ve ölüm oranının belirli bir düzeyde yatay çizgiye geçtiğini gösteriyor. Bizim bu çizgiyi aşağı yönlü sürdürmemiz ve yeni vaka sayısını kesmemiz gerekiyor.

Bunu başarmak 83 milyon olarak bizim elimizdedir. Hayata geçirmeye başladığımız normalleşme takviminin sürmesi ancak vaka sayısının çok daha aşağıya inerek sıfırlanmasıyla mümkündür. Şayet salgının seyrinde bir gelişme olumsuz yönde bir gelişme olursa bazı tedbirleri belki çok daha sert şekilde yeniden uygulamak durumunda kalabiliriz.

Vatandaşlarımızdan hem kendi sağlıkları hem toplum huzuru hem de ekonominin çarklarının dönmesi için belirlenen kurallara uymasını tekrar tekrar rica ediyorum. Bu her birimizle özellikle destek vermemeiz gereken kurallara riayet etmemiz gerekn dikkatini ve hassasiyetini koruyarak neticeye ulaşabileceğimiz bir mücadeledir. Tek bir ihmalin dahi ağır sonuçlar ortaya çıkartabildiği bu süreci kendimiz ve evlatlarımızın güvenli geleceği için hep birlikte sahiplenmeliyiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcımızın koordinasyonunda Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın iş birliğiyle hazırladığımız normalleşme sürecini adım adım hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz hafta bu çerçevede berber, kuaför, güzellik salonu gibi bazı işletmeler giyim eşyası ayakkabı çanta züccaciye eşyalarının satıldığı yerler yeniden faaliyete geçti.

Aradan geçen bu süreçte bazı illerimizde yaşanan küçük sıkıntılar dışında genel olarak bu uygulamanın sorunsuz yürüdüğünü görüyoruz. Bir hafta önce şehirler arası giriş çıkış yasağını kaldırdığımız 7 ilimize geçtiğimiz hafta 9 ilimizi daha ilave etmiştik. Bu aynı zamanda hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması yapılan illerinde aynı ölçüde azalması anlamına gelmektedir. Halen 15 ilimizde cumartesi gününden beri devam eden ve yarın gece sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet eden vatandaşlarımıza anlayışları için teşekkür ediyorum.

Çay hasadı için diğer illerden Karadeniz'e gitmek isteyen vatandaşlarımız İçişleri Bakanlığından aldıkları izinlerle sokağa çıkma sınırlamasının bitişiyle yola çıkabileceklerdir. Böylece ülkemizin önemli bir üretim kalemi olan çay hasadının sıkıntısız geçmesini sağlayacağız.

Aynı şekilde tarım, hayvancılık ve sanayi gibi sektörlerde vatandaşlarımıza her hususta destek gösteriyoruz. Günlük hayatı kolaylaştırmak ekonomiyi canlandırmak üretimi istihdamı artırmak için sürekli yeni adımlar atıyoruz. Bu arada salgın döneminde alınan tedbirlerden olumsuz etkilenen vatandaşlarımızı da ihmal etmiyoruz. Sosyal koruma kalkanıyla ile şu ana kadar yaklaşık 5.5 milyon dar gelirli vatandaşımıza biner lira nakit desteği sağladık. Yine sosyal koruma kalkanı kapsamında kısa çalışma ödeneği işsizlik ödeneği ve nakit desteğiyle 4.5 milyon vatandaşımıza 6 milyar lira kaynak aktardık. Böylece son 2 ayda yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza 11.5 milyar lira karşılıksız nakit desteği vererek bu zor günlerde milletimizin yanında olduğumuzu gösterdik.

Sanayicimizde esnafımıza kadar tüm kesimlere vergi, sigorta özellikle sigorta primi ve taksit ödemelerinin ertelenmesinden pek çok konuda destek veriyoruz. Türkiye'nin destek programları bazı ülkelerin açıkladıkları gibi kalem üstünde değil fiilen gerçekleşen uygulamalardan oluşuyor. Sağlık Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Kurulumuzun hassasiyetleri çerçevesinde şekillendirdiğimiz normalleşme takvimini gelişmelere göre sürdüreceğiz.

Bu haftaki kabine toplantımızda kararlaştırdığımız yeni normalleşme adımları şunlardır:

Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde dikkat edilecek hususları içeren rehberler yayınlandı. İşyerlerinin girişlerine giriş saati, kullanım alanı ve aynı anda içeride bulunabilecek müşteri sayısını gösteren afişler asılacaktır.

Arife gününden bayramın son gününe kadar 23-24-25 ve 26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İnşallah bayramdan sonra bu tür sınırlamalara gerek duymayacağımız bir tabloyla karşılaşacağımıza inanıyorum

Bayramın 1'inci olan 24 Mayıs Pazar günü saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üzeri vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri de gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması devam edecektir.

15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.

Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşmeleri belirlenen sınırlamalar ve tedbirler eşliğinde haziran ayı itibarıyla yeniden başlatıyoruz.Aynı şekilde açık cezaevinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır.