Başkan Erdoğan açıkladı: Acil durum hastanelerinin isimleri ve açılış tarihleri belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada acil durum hastanelerinin isimlerini ve açılacağı tarihleri duyurdu.

Sağlık hizmetleri ve temizlik malzemeleri konusunda Türkiye'de hiçbir sıkıntının olmadığını aktaran Başkan Erdoğan, hastanelerde tedavi gören vaka sayısının oldukça düşük düzeyde olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başakşehir'deki şehir hastanesinin tamamını perşembe günü Japonya Başbakanı Sayın Abe'yle birlikte açıyoruz. Bu hastanemizin adını Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesi olarak belirledik. Çam bizi temsil etsin dedik, Sakura'da Japonya'yı. İşbirliğiyle inşa ettiğimiz bu hastanede bu isim sürekli olarak bir sembol olarak kalsın istedik."

"Yeşilköy ve Sancaktepe'de 45 günde inşa ettiğimiz biner yataklı hastaneler de tamamlanmak üzere. Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz acil durum hastanesi 29 Mayıs'ta, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil durum hastanemiz ile Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş hastanemizi 31 Mayıs'ta hizmete açıyoruz."