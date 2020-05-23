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  3. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
23 Mayıs 2020 Cumartesi 17:26 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Son Dakika Haberleri.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınmıştır.

İki lider, bölgemizde barış ve istikrarın tesisi amacıyla yakın siyasi ve askeri işbirliğimizin sürdürülmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

Milletlerimizin Koronavirüs salgınıyla mücadele noktasında dayanışma içinde oldukları yeniden teyit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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